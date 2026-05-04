Коли закінчиться війна в Україні: історик кардинально змінив свій прогноз

Війна в Україні може тривати довше, ніж очікувалося раніше. Про це заявив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. За його словами, попередні оцінки щодо швидкого закінчення війни Росії проти України більше не відповідають реальності.

Коли закінчиться війна в Україні.

Ярослав Грицак в інтерв’ю "Українській правді" пояснив, що ще рік тому існували підстави вважати війну в Україні такою, що входить у фінальну фазу. Однак тепер український історик стверджує, що зміна глобальної ситуації змусила переглянути ці прогнози. Грицак називає ключовим фактором конфлікт на Близькому Сході за участю Ірану та США. За його словами, нові геополітичні виклики впливають на хід війни в Україні та можуть суттєво подовжити її тривалість.

"Історики дотримуються тези, яку колись сказав Джон Мейнард Кейнс: "Коли факти змінюються, ми міняємо думку, а що робите ви?". Змінилися факти, як бачимо", — пояснив історик зміну своїх прогнозів на війну в Україні.

Грицак також додав, що нині складно робити точні прогнози щодо закінчення війни. Однак Україна отримала певну фінансову "подушку безпеки" від Євросоюзу.

"Зараз боюся давати будь-які перспективи. По крайній мірі ми бачимо, що Україна має вікно можливостей на 2 роки завдяки тому, що дістала фінансування від ЄС", — розповів Грицак.

