Когда закончится война в Украине: историк кардинально изменил свой прогноз

Slava Kot
Война в Украине может продолжаться дольше, чем ожидалось. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, предварительные оценки по скорому окончанию войны России против Украины больше не соответствуют реальности.
Ярослав Грицак в интервью "Украинской правде" объяснил, что еще год назад существовали основания считать войну в Украине входящей в финальную фазу. Однако теперь украинский историк утверждает, что изменение глобальной ситуации заставило пересмотреть эти прогнозы. Грицак называет ключевым фактором конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана и США. По его словам, новые геополитические вызовы оказывают влияние на ход войны в Украине и могут существенно продлить ее продолжительность.
Грицак также добавил, что сейчас сложно делать точные прогнозы об окончании войны. Однако Украина получила определенную финансовую "подушку безопасности" от Евросоюза.
