Когда закончится война в Украине: историк кардинально изменил свой прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда закончится война в Украине: историк кардинально изменил свой прогноз

Историк Ярослав Грицак заявил, что война в Украине может затянуться из-за глобальных перемен в мире.

4 мая 2026, 10:10
Slava Kot

Война в Украине может продолжаться дольше, чем ожидалось. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, предварительные оценки по скорому окончанию войны России против Украины больше не соответствуют реальности.

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Ярослав Грицак в интервью "Украинской правде" объяснил, что еще год назад существовали основания считать войну в Украине входящей в финальную фазу. Однако теперь украинский историк утверждает, что изменение глобальной ситуации заставило пересмотреть эти прогнозы. Грицак называет ключевым фактором конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана и США. По его словам, новые геополитические вызовы оказывают влияние на ход войны в Украине и могут существенно продлить ее продолжительность.

"Историки придерживаются тезиса, который когда-то сказал Джон Мейнард Кейнс: "Когда факты меняются, мы меняем мнение, а что вы делаете?". Изменились факты, как видим", — объяснил историк изменение своих прогнозов на войну в Украине.

Грицак также добавил, что сейчас сложно делать точные прогнозы об окончании войны. Однако Украина получила определенную финансовую "подушку безопасности" от Евросоюза.

"Сейчас боюсь давать любые перспективы. По крайней мере, мы видим, что Украина имеет окно возможностей на 2 года благодаря тому, что получила финансирование от ЕС", — рассказал Грицак.

Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2026/05/04/8032962/
