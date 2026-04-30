Коли закінчиться війна: названо терміни завершення бойових дій

Більшість українців не очікує швидкого завершення війни і налаштована на тривалий конфлікт. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які були проведені 20–27 квітня 2026 року.

Згідно з дослідженням КМІС, 17% українців вважають, що війна може закінчитися влітку 2026 року. Ще 14% очікують її завершення до кінця року. Таким чином, загалом 31% українців допускають, що бойові дії можуть припинитися протягом 2026 року.

Водночас найбільша частка опитаних у розмірі 48% українців прогнозує закінчення війни у 2027 році. З них переважна більшість схиляється до думки, що це станеться у другій половині року. Ще 21% українців не змогли визначитися зі своїм прогнозом.

Як пише КМІС, такі результати свідчать про домінування стриманих і реалістичних очікувань у суспільстві. Українці дедалі більше сприймають війну як затяжний процес, а не як конфлікт, який може швидко завершитися.

Окремо в опитуванні респондентів запитали, хто найбільше перешкоджає досягненню миру. 60% українців вважають, що головною перешкодою є Росія. Водночас 14% покладають відповідальність на США, 7% на Україну, а ще 5% на європейські країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки українців проти виводу військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна на столі лежать 3 сценарії, коли закінчиться війна.