Когда закончится война: названы сроки завершения боевых действий
Когда закончится война: названы сроки завершения боевых действий

Половина украинцев прогнозирует окончание войны в 2027 году.

30 апреля 2026, 13:20
Slava Kot

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны и настроены на длительный конфликт. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенных 20-27 апреля 2026 года.

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно исследованию КМИС, 17% украинцев считают, что война может завершиться летом 2026 года. Еще 14% ожидают ее завершения к концу года. Таким образом, 31% украинцев допускают, что боевые действия могут прекратиться в течение 2026 года.

В то же время, наибольшая доля опрошенных в размере 48% украинцев прогнозирует окончание войны в 2027 году. Из них подавляющее большинство склоняется к мнению, что это произойдет во второй половине года. Еще 21% украинцев не смогли определиться со своим прогнозом.

Когда кончится война: прогноз украинцев. Опрос КМИС

Как пишет КМИС, такие результаты свидетельствуют о преобладании сдержанных и реалистичных ожиданий в обществе. Украинцы все больше воспринимают войну как затяжной процесс, а не конфликт, который может быстро завершиться.

Отдельно в опросе респондентов спросили, кто больше всего препятствует достижению мира. 60% украинцев считают, что главным препятствием является Россия. В то же время, 14% возлагают ответственность на США, 7% на Украину, а еще 5% на европейские страны.

Кто мешает миру и окончанию войны на Украине. Опрос КМИС

Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1608&page=1
