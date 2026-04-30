Когда закончится война: названы сроки завершения боевых действий

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны и настроены на длительный конфликт. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенных 20-27 апреля 2026 года.

Когда закончится война в Украине.

Согласно исследованию КМИС, 17% украинцев считают, что война может завершиться летом 2026 года. Еще 14% ожидают ее завершения к концу года. Таким образом, 31% украинцев допускают, что боевые действия могут прекратиться в течение 2026 года.

В то же время, наибольшая доля опрошенных в размере 48% украинцев прогнозирует окончание войны в 2027 году. Из них подавляющее большинство склоняется к мнению, что это произойдет во второй половине года. Еще 21% украинцев не смогли определиться со своим прогнозом.

Когда кончится война: прогноз украинцев. Опрос КМИС

Как пишет КМИС, такие результаты свидетельствуют о преобладании сдержанных и реалистичных ожиданий в обществе. Украинцы все больше воспринимают войну как затяжной процесс, а не конфликт, который может быстро завершиться.

Отдельно в опросе респондентов спросили, кто больше всего препятствует достижению мира. 60% украинцев считают, что главным препятствием является Россия. В то же время, 14% возлагают ответственность на США, 7% на Украину, а еще 5% на европейские страны.

Кто мешает миру и окончанию войны на Украине. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев против вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" писали, что у Путина на столе лежат 3 сценария, когда закончится война.