logo_ukra

BTC/USD

74705

ETH/USD

2341.96

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Коли закінчиться війна: у Путіна на столі лежать 3 сценарії
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли закінчиться війна: у Путіна на столі лежать 3 сценарії

Війна в Україні може тривати до 2028 року. Названо три сценарії розвитку конфлікту, які розглядає Кремль.

16 квітня 2026, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Війна Росії проти України може тривати щонайменше до 2028 року, а в Кремлі розглядають кілька варіантів її подальшого розвитку. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, окресливши три базові сценарії.

Перший сценарій: продовження війни до 2028 року

За словами Коваленка, перший сценарій передбачає затяжне протистояння. Росія робить ставку на активні бойові дії вже найближчим часом, зокрема у весняно-літній період. Водночас очільник ЦПД зауважує, що сценарій є нереальним, адже для такого плану потрібні нові мобілізаційні ресурси.

Другий сценарій: замороження конфлікту

Другий варіант — це поступовий перехід до припинення вогню та замороження війни. Для цього в інформаційному просторі РФ вже формують наратив про "помилки керівництва" та нібито дезінформацію Путіна з боку військових, що війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

Третій сценарій: розширення конфлікту до НАТО

Коваленко пише, що третій сценарій передбачає не лише продовження війни проти України, а й поступове розширення протистояння з НАТО до 2028 року. Йдеться про можливі гібридні дії проти країн Балтії, від атак дронами до диверсійних операцій, що може створити нові загрози для безпеки в Європі.

Як вказує сам Коваленко, наразі це окремі плани, які далекі від реальних обставин на полі бою та у геополітиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, яка можливість ліквідації Путіна, якщо вдарити ракетою по його резиденції на Валдаї.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав важливу умову для закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10638
Теги:

Новини

Всі новини