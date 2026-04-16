Коли закінчиться війна: у Путіна на столі лежать 3 сценарії

Війна Росії проти України може тривати щонайменше до 2028 року, а в Кремлі розглядають кілька варіантів її подальшого розвитку. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, окресливши три базові сценарії.

У Кремлі розглядають 3 сценарії продовження війни проти України

Перший сценарій: продовження війни до 2028 року

За словами Коваленка, перший сценарій передбачає затяжне протистояння. Росія робить ставку на активні бойові дії вже найближчим часом, зокрема у весняно-літній період. Водночас очільник ЦПД зауважує, що сценарій є нереальним, адже для такого плану потрібні нові мобілізаційні ресурси.

Другий сценарій: замороження конфлікту

Другий варіант — це поступовий перехід до припинення вогню та замороження війни. Для цього в інформаційному просторі РФ вже формують наратив про "помилки керівництва" та нібито дезінформацію Путіна з боку військових, що війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

Третій сценарій: розширення конфлікту до НАТО

Коваленко пише, що третій сценарій передбачає не лише продовження війни проти України, а й поступове розширення протистояння з НАТО до 2028 року. Йдеться про можливі гібридні дії проти країн Балтії, від атак дронами до диверсійних операцій, що може створити нові загрози для безпеки в Європі.

Як вказує сам Коваленко, наразі це окремі плани, які далекі від реальних обставин на полі бою та у геополітиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, яка можливість ліквідації Путіна, якщо вдарити ракетою по його резиденції на Валдаї.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав важливу умову для закінчення війни.