Удар ракетою "Фламінго" по резиденції Путіна: експерт оцінив можливість ліквідації очільника РФ

Ймовірність ураження резиденції Володимира Путіна на Валдаї сучасними ракетами залишається вкрай низькою, попри теоретичні можливості далекобійної зброї. Про це заявив військовий аналітик Павло Нарожний, коментуючи потенціал застосування української ракети "Фламінго".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Павло Нарожний в ефірі "Еспресо" оцінив можливість атаки на резиденцію Путіна на Валдаї. За його словами, цей об’єкт має багаторівневий захист і значну частину інфраструктури розташовано під землею.

"Резиденція Путіна розташована дуже глибоко під землею. Припустимо, що туди долетить "Фламінго" й принесе боєголовку вагою в одну тонну, в якій буде 500–600 кілограмів вибухівки, але це буде як дробинкою по слону, тому що вона вибухне на поверхні, а саме знищити Путіна буде практично нереально", — прогнозує військовий аналітик.

Аналітик також звертає увагу на складність точного ураження такої цілі. Для цього необхідний збіг одразу кількох факторів, зокрема відсутність систем попередження, точні розвіддані про місцезнаходження цілі та ідеальний момент удару, коли російський диктатор буде на поверхні.

Крім того, Нарожний вважає, що ліквідація Путіна не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.

"Ми прекрасно розуміємо, що з нами воює не Путін як особа, а з нами воює народ Росії, який хоче воювати з народом України, тобто саме так стоїть питання. Якщо Путін помре, буде наступний Путін, і це все буде продовжуватися", — зауважив Нарожний.

На думку експерта, значно ефективніше використовувати подібні ракети для ураження економічної та військової інфраструктури Росії, зокрема нафтопереробних заводів та підприємств оборонно-промислового комплексу. Саме такі удари можуть мати довгостроковий вплив на здатність Росії вести війну.

Резиденція на Валдаї вважається однією з найбільш захищених і закритих. За відкритими даними, комплекс має підземні рівні, окрему логістичну інфраструктуру та посилені заходи безпеки. Російські ЗМІ пишуть, що ця резиденція є найулюбленішою у Путіна. Крім того, тут російський диктатор переховує у повній ізоляції свою неофіційну дружину гімнастку Аліну Кабаєву та двох їхніх спільних неповнолітніх синів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що резиденцію Путіна на Валдаї посилили додатковим захистом та збудували нові вежі для ППО "Панцир".