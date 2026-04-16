Удар ракетой "Фламинго" по резиденции Путина: эксперт оценил возможность ликвидации главы РФ

Вероятность поражения резиденции Владимира Путина на Валдае современными ракетами остается крайне низкой, несмотря на теоретические возможности дальнобойного оружия. Об этом заявил военный аналитик Павел Нарожный, комментируя потенциал применения украинской ракеты "Фламинго".

Павел Нарожный в эфире "Эспрессо" оценил возможность атаки на резиденцию Путина на Валдае. По его словам, этот объект имеет многоуровневую защиту и значительная часть инфраструктуры находится под землей.

"Резиденция Путина находится очень глубоко под землей. Допустим, что туда долетит "Фламинго" и принесет боеголовку весом в одну тонну, в которой будет 500-600 килограммов взрывчатки, но это будет как дробинкой по слону, потому что она взорвется на поверхности, а именно уничтожить Путина будет практически нереально", — прогнозирует военный аналитик.

Аналитик обращает внимание на сложность точного поражения такой цели. Для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов, в частности отсутствие систем предупреждения, точные разведданные о местонахождении цели и идеальный момент удара, когда российский диктатор будет на поверхности.

Кроме того, Нарожный считает, что ликвидация Путина не изменит кардинально ситуацию в войне России против Украины.

"Мы прекрасно понимаем, что с нами воюет не Путин как личность, а с нами воюет народ России, желающий воевать с народом Украины, то есть именно так стоит вопрос. Если Путин умрет, будет следующий Путин, и это все будет продолжаться", — отметил Нарожный.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее использовать подобные ракеты для поражения экономической и военной инфраструктуры России, в частности, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Именно такие удары могут оказать долгосрочное влияние на способность России вести войну.

Резиденция на Валдае считается одной из самых защищенных и закрытых. По открытым данным, комплекс имеет подземные уровни, отдельную логистическую инфраструктуру и усиленные меры безопасности. Российские СМИ пишут, что эта резиденция самая любимая у Путина. Кроме того, здесь российский диктатор прячет в полной изоляции свою неофициальную жену гимнастку Алину Кабаеву и двух их общих несовершеннолетних сыновей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что резиденцию Путина на Валдае усилили дополнительной защитой и построили новые башни для ПВО "Панцирь".