Главная Новости Общество Война с Россией Когда закончится война: у Путина на столе лежат 3 сценария
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда закончится война: у Путина на столе лежат 3 сценария

Война в Украине может продолжаться до 2028 года. Названы три сценария развития конфликта, которые рассматривает Кремль.

16 апреля 2026, 12:30
Slava Kot

Война России против Украины может продолжаться, по меньшей мере, до 2028 года, а в Кремле рассматривают несколько вариантов ее дальнейшего развития. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, очертив три базовых сценария.

Когда закончится война: у Путина на столе лежат 3 сценария

В Кремле рассматривают 3 сценария продолжения войны против Украины

Первый сценарий: продолжение войны до 2028 года

По словам Коваленко, первый сценарий предполагает затяжное противостояние. Россия делает ставку на активные боевые действия уже в ближайшее время, в частности, в весенне-летний период. В то же время глава ЦПД отмечает, что сценарий нереален, ведь для такого плана нужны новые мобилизационные ресурсы.

Второй сценарий: заморозка конфликта

Второй вариант – это постепенный переход к прекращению огня и заморозке войны. Для этого в информационном пространстве РФ уже формируют нарратив об "ошибках руководства" и якобы дезинформации Путина со стороны военных, что война "зашла в тупик из-за действий вравших генералов".

Третий сценарий: расширение конфликта с НАТО

Коваленко пишет, что третий сценарий подразумевает не только продолжение войны против Украины, но и постепенное расширение противостояния с НАТО до 2028 года. Речь идет о возможных гибридных действиях против стран Балтии, от атак дронами до диверсионных операций, что может создать новые угрозы безопасности в Европе.

Как указывает сам Коваленко, сейчас это отдельные планы, которые далеки от реальных обстоятельств на поле боя и геополитике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какова возможность ликвидации Путина, если ударить ракетой по его резиденции на Валдае.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал важное условие для окончания войны.



Источник: https://t.me/akovalenko1989/10638
