"Війну треба закінчувати": Зеленський назвав важливу умову для кінця війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збереження санкційного тиску на Росію є критично важливою умовою для закінчення війни. За його словами, це змусить Кремль піти на мир з Україною.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні закликав продовжувати посилювати санкції проти Росії, як один з механізмів наближення миру в Україні.

"Я вдячний Німеччині за підтримку наших зусиль заради миру. Війну треба закінчувати, і в Росії мають почути цей сигнал та відчути, що цей вибір на користь миру треба зробити. Саме тому санкції проти Росії мають бути і мають залишатись в силі", — сказав Зеленський.

Також президент акцентував на необхідності продовження військової та фінансової допомоги Україні з боку партнерів.

Своєю чергою Мерц заявив, що жодні мирні домовленості неможливі без участі Європи. За його словами, Європейський Союз має бути повноцінним учасником переговорного процесу щодо закінчення війни. Канцлер також підкреслив, що Німеччина зацікавлена у післявоєнному відновленні України та вже готується до участі у відповідних проєктах. Він нагадав про створення спеціального фонду, який фінансуватиме відбудову.

Зеленський підтримав цю позицію, наголосивши, що без Європи будь-які домовленості не матимуть реальної сили. На його думку, лише спільні дії союзників здатні забезпечити стійкий і довготривалий мир.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі назвали умову закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський зробив заяву про територіальні поступки для закінчення війни.