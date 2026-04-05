Зеленський зробив заяву про територіальні поступки для закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки заради завершення війни з Росією. За його словами, відмова від контрольованих територій не закінчить війну, а лише створить умови для подальшої окупації та посилення позицій Москви.

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський в інтерв’ю AP зауважив, що хоч у Кремлі і говорять про "компроміси", однак Москва на практиці висуває лише ультиматуми для України.

"Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони говорять лише мовою ультиматумів. Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо", — сказав президент.

Президент підкреслив, що така вимога Кремля пов’язана з великими втратами російської армії. На його думку, у Москві розраховують, що відступ України дозволить їм зменшити втрати та водночас закріпитися на захоплених територіях.

Щодо територіальних поступок, то Зеленський зауважив, що Україна не може піти на такий ультиматум. Як пояснив президент, це буде ще один знак для Путіна продовжувати війну проти України.

"Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з президентом Трампом. Я на 100% переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію", — відповів Зеленський щодо територіальних поступок.

