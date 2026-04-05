Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках для окончания войны
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках для окончания войны

Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки России, потому что это сигнал к усилению агрессии.

5 апреля 2026, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны с Россией. По его словам, отказ от контролируемых территорий не окончит войну, а лишь создаст условия для дальнейшей оккупации и усиления позиций Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью AP отметил, что хоть в Кремле и говорят о "компромиссах", однако Москва на практике выдвигает только ультиматумы для Украины.

"Проблема с россиянами состоит в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них. Они говорят только на языке ультиматумов. Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что такое требование Кремля связано с большими потерями российской армии. По его мнению, в Москве рассчитывают, что отступление Украины позволит им уменьшить потери и закрепиться на захваченных территориях.

Что касается территориальных уступок, то Зеленский заметил, что Украина не может пойти на такой ультиматум. Как пояснил президент, это будет еще одним знаком для Путина продолжать войну против Украины.

"Россия укрепит свои позиции в Украине и станет готовиться к дальнейшей оккупации. Они врут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на 100% уверен, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию", — ответил Зеленский по поводу территориальных уступок.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18543
