Зеленский сделал заявление о территориальных уступках для окончания войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны с Россией. По его словам, отказ от контролируемых территорий не окончит войну, а лишь создаст условия для дальнейшей оккупации и усиления позиций Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в интервью AP отметил, что хоть в Кремле и говорят о "компромиссах", однако Москва на практике выдвигает только ультиматумы для Украины.
Президент подчеркнул, что такое требование Кремля связано с большими потерями российской армии. По его мнению, в Москве рассчитывают, что отступление Украины позволит им уменьшить потери и закрепиться на захваченных территориях.
Что касается территориальных уступок, то Зеленский заметил, что Украина не может пойти на такой ультиматум. Как пояснил президент, это будет еще одним знаком для Путина продолжать войну против Украины.
