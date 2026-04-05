"Я боюся": Зеленський зробив тривожне попередження для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що затяжний конфлікт між США та Ізраїлем проти Ірану може послабити міжнародну підтримку України. За його словами, Київ уже готується до можливого скорочення поставок ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Associated Press визнав, що геополітичні пріоритети союзників змінюються, а увага до війни в Україні поступово зменшується.

"Ми повинні визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я боюся, що довга війна в Ірані дасть нам менше підтримки", — сказав Зеленський.

За словами президента, навіть раніше обсяги постачання ракет для Patriot були обмеженими. Якщо ж конфлікт на Близькому Сході затягнеться, ці ресурси можуть скорочуватися ще швидше. Як пояснює президент, це створює додаткові ризики для українських міст, які залишаються під загрозою балістичних атак.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на допомогу європейських партнерів у закупівлі систем Patriot, однак їхні запаси також обмежені, а виробничі можливості США не дозволяють швидко наростити виробництво. За оцінками аналітиків, на Близькому Сході за один місяць було використано понад 1000 ракет Patriot, тоді як за словами Зеленського, Україна за 4 роки війни отримала близько 800 одиниць.

Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив європейським союзникам припиненням постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не підтримають операцію з розблокування Ормузької протоки.

