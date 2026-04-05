Война с Россией "Я боюсь": Зеленский сделал тревожное предупреждение для Украины
"Я боюсь": Зеленский сделал тревожное предупреждение для Украины

Зеленский заявил, что война США против Ирана может привести к сокращению поставок ракет Patriot для Украины.

5 апреля 2026, 12:10
Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что затяжной конфликт между США и Израилем против Ирана может ослабить международную поддержку Украины. По его словам, Киев уже готовится к возможному сокращению поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что геополитические приоритеты союзников меняются, а внимание к войне в Украине постепенно уменьшается.

"Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я боюсь, что долгая война в Иране даст нам меньше поддержки", — сказал Зеленский.

По словам президента, даже раньше объемы поставок ракет для Patriot были ограничены. Если же конфликт на Ближнем Востоке затянется, то эти ресурсы могут сокращаться еще быстрее. Как объясняет президент, это создает дополнительные риски для украинских городов, остающихся под угрозой баллистических атак.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на помощь европейских партнеров по закупке систем Patriot, однако их запасы также ограничены, а производственные возможности США не позволяют быстро нарастить производство. По оценкам аналитиков, на Ближнем Востоке за один месяц было использовано более 1000 ракет Patriot, в то время как, по словам Зеленского, Украина за 4 года войны получила около 800 единиц.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил европейским союзникам прекращением поставки оружия Украине по программе PURL, если они не поддержат операцию по разблокированию Ормузского пролива.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ошибке Зеленского, которая ставит под угрозу будущее Украины.

Также "Комментарии" писали, что Иран ответил на ультиматум Трампа по поводу Ормузского пролива.



Источник: https://apnews.com/article/zelenskyy-russia-ukraine-iran-patriot-missiles-584e73848c0ca1008824c399b8026487
