Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде вести війну проти України доти, доки не виконає усі поставлені цілі російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, Москва вважає, що цю мету може досягти через переговори або військовим шляхом.

Під час брифінгу Пєсков відреагував на результати виборів в Угорщині та розкритикував можливість України отримати від ЄС 90 млрд євро, які раніше блокував Орбан. Представник Путіна традиційно звинуватив європейські країни у "сприянні продовженню війни", попри те, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Ми вважаємо, що будь-які дії на пропозицію, підживлення мілітаристських та провоєнних устремлінь київського режиму — це ті кроки, які не сприяють пошуку мирного врегулювання. Втім, європейці не приховують свою генеральну лінію на продовження цієї війни, на те, щоб всіляко сприяти продовженню війни", — сказав Пєсков.

Речник Кремля повторив, що Росія не збирається закінчувати війну поки не будуть досягнуті усі цілі Путіна.

"Для нас було б краще досягти цієї мети шляхом політико-дипломатичних переговорів. Доти, доки ці переговори не принесли результатів, триває "спеціальна військова операція"", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що головними цілями РФ у війні проти України залишаються повна капітуляція Києва, знищення суверенітету, зміна влади та окупація територій. Росія прагне створити "буферну зону" на сході та півночі, захопити решту Донеччини, а в довгостроковій перспективі отримати контроль над Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Також у РФ заявляли про такі цілі, як "демілітаризація" та "денацифікація" України, а також висували умови щодо мови, НАТО та ядерної зброї.

