Речник Кремля Дмитро Песков заявив, що досягнення миру у війні проти України нібито можливе "вже сьогодні". Однак заяви представника очільника РФ Володимира Путіна супроводжуються умовами, які фактично повторюють попередні ультимативні вимоги Москви щодо закінчення війни в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що зараз переговори щодо війни в Україні зосереджені на суперечці про "кілька квадратних кілометрів". У відповідь речник Кремля погодився з позицією американського політика.

"Це справді лічені кілометри. Грубо кажучи, там 18-17% "Донецької Народної Республіки", яку залишилося нам звільнити, і це означатиме вихід на адміністративні кордони", — сказав Пєсков вказуючи, що після цього можливий переговорний процес.

Пєсков також переклав відповідальність за припинення війни на Київ, заявивши, що багато залежить від рішень президента Володимира Зеленського. Представник Путіна повторив пропаганду Кремля стверджуючи, що виконання ультимативних умов РФ призведе до закінчення війни.

"Стійкий мир у перспективі можна забезпечити вже в режимі сьогодні, але для цього Зеленський має ухвалити відомі рішення", — передають слова Пєскова російські ЗМІ.

Водночас російська сторона визнає, що навіть у разі досягнення домовленостей переговори будуть "складними і тривалими".

Українські та міжнародні аналітики оцінюють ситуацію інакше. Як вказує Інститут вивчення війни, попри заяви Москви, значна частина територій на сході залишається під контролем України, зокрема райони навколо Краматорська, Слов’янська та Покровська. Водночас темпи просування російських військ суттєво сповільнилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення. За оцінками аналітиків, РФ знадобиться щонайменше 2 роки для окупації усієї Донецької області, але ціною 500 тисяч втрат росіян.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський передав Путіну пропозицію про мир, який може стати початком закінчення війни в Україні.

Також "Кометнарі" писали, що Зеленський розповів, що не так з позицією США щодо війни в Україні.