Венс зробив цинічну заяву про територіальні поступки для закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для закінчення війни між Україною та Росією сторонам доведеться ухвалювати складні політичні рішення, зокрема й щодо територіальних питань. За його словами, наразі Київ та Москва "торгується" за кілька квадратних кілометрів території.

Джей Ді Венс прилетів до Будапешта на запрошення Віктора Орбана за тиждень до парламентських виборів в Угорщині та виступив на заході, де прокоментував переговорний процес навколо війни в Україні. За його словами, нині Україна та Росія "торгуються" за невеликі ділянки території, тоді як конфлікт продовжує забирати життя людей і завдавати серйозних економічних втрат.

"Що я б сказав і росіянам, і українцям, то це те, що ми зараз говоримо про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку. Чи варто це втрачати сотні тисяч додаткових російських та українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців чи навіть років вищих цін на енергоносії та економічної руйнації?", — сказав Венс про українські території та тимчасово окуповану росіянами територію України.

Віцепрезидент США наголосив, що Вашингтон підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на закінчення війни, однак очікує, що остаточне рішення мають ухвалити Росія та Україна.

"Ми вважаємо, що відповідь однозначно ні. Але, знаєте, для танго потрібні двоє. Тож, хоча Віктор і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті, ми можемо лише відчинити двері. Росіяни та українці повинні пройти через них", — додав Венс.

Венс також розкритикував частину політичного керівництва Європи, заявивши, що деякі країни не проявляють достатньої зацікавленості у завершенні війни. Водночас американський політик відзначив роль окремих лідерів, зокрема прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, а також Віктора Орбана, який, за його словами, сприяв глибшому розумінню конфлікту.

