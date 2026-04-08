Венс зробив цинічну заяву про територіальні поступки для закінчення війни в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для закінчення війни між Україною та Росією сторонам доведеться ухвалювати складні політичні рішення, зокрема й щодо територіальних питань. За його словами, наразі Київ та Москва "торгується" за кілька квадратних кілометрів території.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Джей Ді Венс прилетів до Будапешта на запрошення Віктора Орбана за тиждень до парламентських виборів в Угорщині та виступив на заході, де прокоментував переговорний процес навколо війни в Україні. За його словами, нині Україна та Росія "торгуються" за невеликі ділянки території, тоді як конфлікт продовжує забирати життя людей і завдавати серйозних економічних втрат.
Віцепрезидент США наголосив, що Вашингтон підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на закінчення війни, однак очікує, що остаточне рішення мають ухвалити Росія та Україна.
Венс також розкритикував частину політичного керівництва Європи, заявивши, що деякі країни не проявляють достатньої зацікавленості у завершенні війни. Водночас американський політик відзначив роль окремих лідерів, зокрема прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, а також Віктора Орбана, який, за його словами, сприяв глибшому розумінню конфлікту.
