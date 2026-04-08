Вэнс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для окончания войны между Украиной и Россией сторонам придется принимать сложные политические решения, в том числе и по территориальным вопросам. По его словам, сейчас Киев и Москва "торгуются" за несколько квадратных километров территории.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс прилетел в Будапешт по приглашению Виктора Орбана за неделю до парламентских выборов в Венгрии и выступил на мероприятии, где прокомментировал переговорный процесс вокруг войны в Украине. По его словам, сейчас Украина и Россия "торгуются" за небольшие участки территории, тогда как конфликт продолжает уносить жизни людей и наносить серьезные экономические потери.
Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия, направленные на окончание войны, однако ожидает, что окончательное решение должны быть приняты Россией и Украиной.
Вэнс также подверг критике часть политического руководства Европы, заявив, что некоторые страны не проявляют достаточной заинтересованности в завершении войны. В то же время, американский политик отметил роль отдельных лидеров, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также Виктора Орбана, который, по его словам, способствовал более глубокому пониманию конфликта.
