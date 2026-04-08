Вэнс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине

Джей Ди Вэнс прилетел в Будапешт по приглашению Виктора Орбана за неделю до парламентских выборов в Венгрии и выступил на мероприятии, где прокомментировал переговорный процесс вокруг войны в Украине. По его словам, сейчас Украина и Россия "торгуются" за небольшие участки территории, тогда как конфликт продолжает уносить жизни людей и наносить серьезные экономические потери.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, то это то, что мы сейчас говорим о торге за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении. Стоит ли это терять сотни тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет более высоких цен на энергоносители и экономического разрушения?", — сказал Вэнс об украинских территориях и временно оккупированной россиянами территории Украины.

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия, направленные на окончание войны, однако ожидает, что окончательное решение должны быть приняты Россией и Украиной.

"Мы считаем, что ответ однозначно нет. Но, знаете, для танго нужны двое. Так что хотя Виктор и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути, мы можем только открыть двери. Россияне и украинцы должны пройти через них", — добавил Вэнс.

Вэнс также подверг критике часть политического руководства Европы, заявив, что некоторые страны не проявляют достаточной заинтересованности в завершении войны. В то же время, американский политик отметил роль отдельных лидеров, в частности премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также Виктора Орбана, который, по его словам, способствовал более глубокому пониманию конфликта.

