Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном

Зеленський заявив, що перемир’я між США та Іраном може стати прикладом для завершення війни Росії проти України.

8 квітня 2026, 12:00
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський відреагував на припинення вогню між США та Іраном, назвавши це важливим кроком до деескалації конфлікту. За його словами, двотижневе перемир’я США та Ірану може стати прикладом для закінчення війни в Україні, якщо Росія погодитсья припинити бойові дії.

Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном

Володимир Зеленський заявив, що перемир’я США та Ірану демонструє можливість припинення бойових дій навіть у складних міжнародних конфліктах, яке може стати першим етапом на шляху до мирних домовленостей. 

"Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією тут, у Європі, проти нашої держави і людей, і ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи", — заявив президент.

Зеленський додав, що Україна підтримує припинення вогню з РФ та заявив, що це могло наблизити закінчення війни.

"Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей", — заявив Зеленський.

На думку Зеленського, для досягнення тривалого миру потрібні скоординовані дії міжнародної спільноти. За його словами, безпеки після війни має стати більше, а не менше, а Україна і надалі конструктивно працюватиме з усіма партнерами.

Раніше портал "Коментарі" повідомялв про першу реакцію України на перемир’я США та Ірану.

Також "Коментарі" писали, що у Сполучених Штатах пояснили, що не так з домовленістю США та Ірану.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18574
