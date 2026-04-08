Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський відреагував на припинення вогню між США та Іраном, назвавши це важливим кроком до деескалації конфлікту. За його словами, двотижневе перемир’я США та Ірану може стати прикладом для закінчення війни в Україні, якщо Росія погодитсья припинити бойові дії.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський заявив, що перемир’я США та Ірану демонструє можливість припинення бойових дій навіть у складних міжнародних конфліктах, яке може стати першим етапом на шляху до мирних домовленостей.
Зеленський додав, що Україна підтримує припинення вогню з РФ та заявив, що це могло наблизити закінчення війни.
На думку Зеленського, для досягнення тривалого миру потрібні скоординовані дії міжнародної спільноти. За його словами, безпеки після війни має стати більше, а не менше, а Україна і надалі конструктивно працюватиме з усіма партнерами.
Раніше портал "Коментарі" повідомялв про першу реакцію України на перемир’я США та Ірану.
Також "Коментарі" писали, що у Сполучених Штатах пояснили, що не так з домовленістю США та Ірану.