Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал условия для перемирия с РФ после прекращения огня между США и Ираном
НОВОСТИ

Зеленский назвал условия для перемирия с РФ после прекращения огня между США и Ираном

Зеленский заявил, что перемирие между США и Ираном может послужить примером для завершения войны России против Украины.

8 апреля 2026, 12:00
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на прекращение огня между США и Ираном, назвав это важнейшим шагом к деэскалации конфликта. По его словам, двухнедельное перемирие США и Ирана может стать примером для окончания войны в Украине, если Россия согласится прекратить боевые действия.

Зеленский назвал условия для перемирия с РФ после прекращения огня между США и Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что перемирие США и Ирана демонстрирует возможность прекращения боевых действий даже в сложных международных конфликтах, которые могут стать первым этапом на пути к мирным договоренностям.

"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, ведущейся Россией здесь, в Европе, против нашего государства и людей, и мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы", — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает прекращение огня с РФ и заявил, что это могло приблизить окончание войны.

"Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех – что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", – заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, для достижения продолжительного мира необходимы скоординированные действия международного сообщества. По его словам, безопасности после войны должно стать больше, а не меньше, а Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о первой реакции Украины на перемирие США и Ирана.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах объяснили, что не так с договоренностью США и Ирана.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18574
