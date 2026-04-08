Зеленский назвал условия для перемирия с РФ после прекращения огня между США и Ираном

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на прекращение огня между США и Ираном, назвав это важнейшим шагом к деэскалации конфликта. По его словам, двухнедельное перемирие США и Ирана может стать примером для окончания войны в Украине, если Россия согласится прекратить боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что перемирие США и Ирана демонстрирует возможность прекращения боевых действий даже в сложных международных конфликтах, которые могут стать первым этапом на пути к мирным договоренностям.
Зеленский добавил, что Украина поддерживает прекращение огня с РФ и заявил, что это могло приблизить окончание войны.
По мнению Зеленского, для достижения продолжительного мира необходимы скоординированные действия международного сообщества. По его словам, безопасности после войны должно стать больше, а не меньше, а Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами.
