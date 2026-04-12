Зупинити війну назавжди: Зеленський передав Путіну пропозицію про мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ передав Москві пропозицію продовжити режим припинення вогню після великодніх свят. За його словами, ініціатива продовження режим тиші має на меті перетворити тимчасове перемир’я на більш тривалу паузу в бойових діях.

Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що Великдень має бути "часом безпеки і миру", а продовження тиші стало б логічним кроком для деескалації. За його словами великоднє перемир’я може стати початком потенційного постійного перемир’я.

"Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й далі. Ми дали цю нашу пропозицію Росії, і, якщо Росія знов обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що позиція України залишається незмінною і дотримання режиму тиші можливе лише за взаємності. За його словами, якщо російські сили припинять обстріли та атаки дронами, українські підрозділи також не відкриватимуть вогонь. Водночас право на відповідь зберігається у разі порушень.

Зеленський вперше озвучив пропозицію великоднього перемир’я 30 березня. Путін відповів через 10 днів та оголосив короткострокове великоднє перемир’я, яке має діяти з 11 до 12 квітня.

