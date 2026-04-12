"Ціна путінського перемир’я": росіяни розстріляли полонених та евакгрупу

Під час оголошеного великоднього перемир’я російські війська продовжили бойові дії та вчинили нові воєнні злочини. За даними ресурсу DeepState, росіяни здійснили розстріл українських полонених і атаку на евакуаційну групу.

Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, поблизу села Гуляйпільське в Запорізькій області російські сили атакували FPV-дронами українську евакуаційну групу. Унаслідок удару загинули поранені військові, яких намагалися вивезти з поля бою.

"Кацапи вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського. Незважаючи на так зване "припинення вогню", ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпілського, з використанням fpv-дронів кацапи вбили групу наших поранених", — пише DeepState.

Згодом також з’явилася інформація про розстріл чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині. За попередніми даними DeepState, після захоплення в полон російські військові відкрили вогонь по беззбройних бійцях, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Аналітики DeepState наголошують, що ці інциденти сталися вже після оголошення режиму припинення вогню. Раніше Володимир Путін заявляв про "великоднє перемир’я" з 11 по 12 квітня, однак фактичні дії російської армії свідчать про протилежне.

