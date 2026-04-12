logo_ukra

BTC/USD

71746

ETH/USD

2218.42

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Ціна путінського перемир’я": росіяни розстріляли полонених та евакгрупу
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ціна путінського перемир’я": росіяни розстріляли полонених та евакгрупу

Під час великоднього перемир’я російські війська розстріляли полонених і вбили евакуаційну групу. Аналітики фіксують воєнні злочини.

12 квітня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час оголошеного великоднього перемир’я російські війська продовжили бойові дії та вчинили нові воєнні злочини. За даними ресурсу DeepState, росіяни здійснили розстріл українських полонених і атаку на евакуаційну групу.

"Ціна путінського перемир’я": росіяни розстріляли полонених та евакгрупу

Росіяни розстріляли полонених та евакгрупу. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, поблизу села Гуляйпільське в Запорізькій області російські сили атакували FPV-дронами українську евакуаційну групу. Унаслідок удару загинули поранені військові, яких намагалися вивезти з поля бою. 

"Кацапи вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського. Незважаючи на так зване "припинення вогню", ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпілського, з використанням fpv-дронів кацапи вбили групу наших поранених", — пише DeepState.

Згодом також з’явилася інформація про розстріл чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині. За попередніми даними DeepState, після захоплення в полон російські військові відкрили вогонь по беззбройних бійцях, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Аналітики DeepState наголошують, що ці інциденти сталися вже після оголошення режиму припинення вогню. Раніше Володимир Путін заявляв про "великоднє перемир’я" з 11 по 12 квітня, однак фактичні дії російської армії свідчать про протилежне.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб ЗСУ опублікував першу статистику порушень режиму тиші на великоднє перемир'я. РФ порушила режим припинення вогню майже 500 разів.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на оголошення Путіним великоднього перемир'я.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23393
Теги:

Новини

Всі новини