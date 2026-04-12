Война с Россией
"Цена путинского перемирия": россияне расстреляли пленных и эвакгруппу

Во время пасхального перемирия российские войска расстреляли пленных и убили эвакуационную группу. Аналитики фиксируют военные преступления.

12 апреля 2026, 07:40
Slava Kot

Во время объявленного пасхального перемирия русские войска продолжили боевые действия и совершили новые военные преступления. По данным ресурса DeepState, россияне совершили расстрел украинских пленных и атаку на эвакуационную группу.

Как сообщают аналитики проекта DeepState, вблизи села Гуляйпольское в Запорожской области российские силы атаковали FPV-дронами украинскую эвакуационную группу. В результате удара погибли раненые военные, которых пытались вывезти с поля боя.

"Кацапы убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского. Несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает то, что и делал. Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием fpv-дронов кацапы убили группу наших раненых", — пишет DeepState.

Впоследствии также появилась информация о расстреле четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области. По предварительным данным DeepState, после захвата в плен российские военные открыли огонь по безоружным бойцам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Аналитики DeepState отмечают, что эти инциденты произошли уже после оглашения режима прекращения огня. Ранее Владимир Путин заявлял о "пасхальном перемирии" с 11 по 12 апреля, однако фактические действия российской армии свидетельствуют об обратном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ опубликовал первую статистику нарушений режима тишины на пасхальное перемирие. РФ нарушила режим прекращения огня почти в 500 раз.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/23393
