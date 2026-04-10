Зеленський інтригуюче відреагував на оголошення Путіним «Великоднього перемир'я»

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський заявив про "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я". Відповідну заяву український лідер зробив у соцмережах.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Варто зазначити, що раніше в Кремлі повідомили, що правитель РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", воно триватиме півтори доби.
У Москві зазначили, що перемир'я оголошується з 16:00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський відреагував на припинення вогню між США та Іраном, назвавши це найважливішим кроком до деескалації конфлікту. За його словами, двотижневе перемир'я США та Ірану може стати прикладом для закінчення війни в Україні, якщо Росія погодиться припинити бойові дії.
Володимир Зеленський заявив, що перемир'я США та Ірану демонструє можливість припинення бойових дій навіть у складних міжнародних конфліктах, які можуть стати першим етапом на шляху мирних домовленостей.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі заявляли, що рішення про можливе тимчасове перемир'я на Великдень у війні проти України поки що не ухвалене. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського.