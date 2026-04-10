Зеленський інтригуюче відреагував на оголошення Путіним «Великоднього перемир'я»

Президент України Володимир Зеленський заявив про "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я". Відповідну заяву український лідер зробив у соцмережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували цього року припинення вогню на час Великодніх свят і діятимемо відповідно. Людям потрібна Великдень без погроз та реальний рух до світу, і Росія має шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – зазначив президент.

Варто зазначити, що раніше в Кремлі повідомили, що правитель РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", воно триватиме півтори доби.

У Москві зазначили, що перемир'я оголошується з 16:00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

"Рішенням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації у зв'язку з наближенням православного свята Великодня оголошується перемир'я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року", — йдеться у повідомленні.

