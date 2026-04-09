logo

BTC/USD

71524

ETH/USD

2194.22

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Принял ли Путин пасхальное перемирие Зеленского: в Кремле сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Принял ли Путин пасхальное перемирие Зеленского: в Кремле сделали заявление

Кремль заявил, что Владимир Путин не принял решение о перемирии на Пасху.

9 апреля 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что решение о возможном временном перемирии на Пасху в войне против Украины пока не принято. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Путин не принял пасхальное перемирие Зеленского. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге ответил, что Путин пока не принимал никаких решений о прекращении боевых действий на период празднования Пасхи.

"На сегодняшний день никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", — сказал Песков.

Предложение о временном пасхальном перемирии было озвучено Зеленским в конце марта. Президент заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий в этот период, если Россия предпримет аналогичные шаги. По его словам, кратковременное прекращение огня могло бы снизить гуманитарные риски и дать возможность гражданским почувствовать паузу в боевых действиях.

Пасху в Украине в 2026 году отмечают 12 апреля.

В прошлом году Путин сам объявил пасхальное перемирие, которое должно было действовать с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Тогда в Кремле заявляли, что ожидают аналогичного шага от Украины. Однако уже в день объявленного перемирия российские войска продолжали атаки. В частности, 19 апреля Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины сделали заявление о пасхальном перемирии.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об ответе России на перемирие на Пасху. По его словам, фактическая реакция Москвы была показана ударами по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости