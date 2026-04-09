Принял ли Путин пасхальное перемирие Зеленского: в Кремле сделали заявление

В Кремле заявили, что решение о возможном временном перемирии на Пасху в войне против Украины пока не принято. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Путин не принял пасхальное перемирие Зеленского. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге ответил, что Путин пока не принимал никаких решений о прекращении боевых действий на период празднования Пасхи.

"На сегодняшний день никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", — сказал Песков.

Предложение о временном пасхальном перемирии было озвучено Зеленским в конце марта. Президент заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий в этот период, если Россия предпримет аналогичные шаги. По его словам, кратковременное прекращение огня могло бы снизить гуманитарные риски и дать возможность гражданским почувствовать паузу в боевых действиях.

Пасху в Украине в 2026 году отмечают 12 апреля.

В прошлом году Путин сам объявил пасхальное перемирие, которое должно было действовать с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Тогда в Кремле заявляли, что ожидают аналогичного шага от Украины. Однако уже в день объявленного перемирия российские войска продолжали атаки. В частности, 19 апреля Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.

