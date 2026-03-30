Зеленський зробив заяву про великоднє перемир’я: деталі

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати тимчасове припинення вогню на період великодніх свят. Однак глава держави наголосив, що стратегічною метою залишається повне завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи запропонує Україна Росії тимчасове перемир’я на Великдень і які міжнародні гарантії будуть потрібні, щоб Москва не використала цю паузу для зміцнення своїх позицій?
За його словами, Україна підтримує будь-які формати, які можуть наблизити мир, але не ціною державної незалежності.
Зеленський зауважив, що справжнім пріоритетом для України є не короткострокові паузи у бойових діях, а остаточне закінчення війни.
Щодо ризику, що Росія використає паузу для перегрупування армії РФ, Зеленський висловив скепсис. За його словами за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті неможливо.
