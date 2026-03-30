Зеленський зробив заяву про великоднє перемир’я: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати тимчасове припинення вогню на період великодніх свят. Однак глава держави наголосив, що стратегічною метою залишається повне завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи запропонує Україна Росії тимчасове перемир’я на Великдень і які міжнародні гарантії будуть потрібні, щоб Москва не використала цю паузу для зміцнення своїх позицій?

За його словами, Україна підтримує будь-які формати, які можуть наблизити мир, але не ціною державної незалежності.

"Ми підтримуємо будь-які формати закінчення війни, але коли ти не втрачаєш гідність та незалежність нашої держави. Ми готові до припинення вогню на великодні свята", — сказав президент.

Зеленський зауважив, що справжнім пріоритетом для України є не короткострокові паузи у бойових діях, а остаточне закінчення війни.

"Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом", — додав президент.

Щодо ризику, що Росія використає паузу для перегрупування армії РФ, Зеленський висловив скепсис. За його словами за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті неможливо.

