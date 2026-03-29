logo_ukra

BTC/USD

66380

ETH/USD

1996.07

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив нову заяву про мирні переговори: назвав дві країни

Зеленський назвав дві країни, де Україна не буде вести переговори.

29 березня 2026, 18:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів щодо завершення війни, однак не погодиться проводити їх на території двох країн. За словами президента, це Росія та її союзник Білорусь, проте Зеленський запропонував альернативні майданчики.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News під час візиту до Катару заявив, що Україна не має наміру блокувати дипломатичний процес і готова до переговорів у будь-якому іншому місці. Водночас президент наголосив, що Росія та Білорусь не можуть виступати нейтральними майданчиками для мирних переговорів.

"Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме мирні перемовини, затримуватиме чи відкладатиме. І тому ми готові зустрічатися будь-де, крім Росії та Білорусі — вони є союзниками між собою, і вони є нашими ворогами", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що нова ескалація на Близькому Сході ускладнила дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни. За його словами, команда США, яку очолює спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер, поки не може організувати переговори за межами Сполучених Штатів.

Президент повідомив, що американська сторона пропонувала провести тристоронню зустріч у США, однак російська сторона не підтримала цю ідею. Водночас представник Кремля Кирило Дмитрієв відвідував Флориду для попередніх консультацій з американськими партнерами.

Як можливі нейтральні майданчики для мирних переговорів Зеленський назвав Туреччину та Швейцарію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про ультиматум Росії для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Кремлі заявили про "цікаві" пропозиції США щодо України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/russia-us-base-american-troops-zelenskyy-rcna265612
Теги:

Новини

Всі новини