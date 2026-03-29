Зеленський зробив нову заяву про мирні переговори: назвав дві країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів щодо завершення війни, однак не погодиться проводити їх на території двох країн. За словами президента, це Росія та її союзник Білорусь, проте Зеленський запропонував альернативні майданчики.

Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News під час візиту до Катару заявив, що Україна не має наміру блокувати дипломатичний процес і готова до переговорів у будь-якому іншому місці. Водночас президент наголосив, що Росія та Білорусь не можуть виступати нейтральними майданчиками для мирних переговорів.

"Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме мирні перемовини, затримуватиме чи відкладатиме. І тому ми готові зустрічатися будь-де, крім Росії та Білорусі — вони є союзниками між собою, і вони є нашими ворогами", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що нова ескалація на Близькому Сході ускладнила дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни. За його словами, команда США, яку очолює спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер, поки не може організувати переговори за межами Сполучених Штатів.

Президент повідомив, що американська сторона пропонувала провести тристоронню зустріч у США, однак російська сторона не підтримала цю ідею. Водночас представник Кремля Кирило Дмитрієв відвідував Флориду для попередніх консультацій з американськими партнерами.

Як можливі нейтральні майданчики для мирних переговорів Зеленський назвав Туреччину та Швейцарію.

