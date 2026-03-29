Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах: назвал две страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам для завершения войны, однако не согласится проводить их на территории двух стран. По словам президента, это Россия и ее союзник Белоруссия, но Зеленский предложил альернативные площадки.

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News во время визита в Катар заявил, что Украина не намерена блокировать дипломатический процесс и готова к переговорам в любом другом месте. В то же время президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия не могут выступать нейтральными площадками для мирных переговоров.

"Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать мирные переговоры, будет задерживать или откладывать. И поэтому мы готовы встречаться где угодно, кроме России и Беларуси — они являются союзниками между собой, и они являются нашими врагами", — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что новая эскалация на Ближнем Востоке осложнила дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны. По его словам, команда США, которую возглавляет специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер, пока не может организовать переговоры за пределами Соединенных Штатов.

Президент сообщил, что американская сторона предлагала провести трехстороннюю встречу в США, однако российская сторона не поддержала эту идею. В то же время, представитель Кремля Кирилл Дмитриев посещал Флориду для предварительных консультаций с американскими партнерами.

В качестве возможных нейтральных площадок для мирных переговоров Зеленский назвал Турцию и Швейцарию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Кремли заявили об "интересных" предложениях США по Украине.