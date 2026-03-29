Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні
Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні

Зеленський заявив, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки повторює ультиматум Росії.

29 березня 2026, 07:25
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиції щодо можливого виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки США фактично повторюють ультиматум Росії. Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News, коментуючи дискусії щодо можливих шляхів завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю заявив, що пропозиції щодо виходу українських військ з Донецької області формально не подаються як прямий тиск з боку США. Однак президент запевняє, що сама логіка таких ідей зрозуміла. За її суттю Україна повинна піти на такі поступки, щоб зупинити Росію, після чого можуть з’явитися гарантії безпеки від США.

Президент наголосив, що такий підхід не можна вважати реальним шляхом до миру. На його думку, це фактично повторення вимог Росії, яка намагається змусити Україну поступитися територіями. Зеленський підкреслив, що Україна не може погодитися на подібні умови.

За словами Зеленського, США мають достатній вплив, аби змінити позицію Путіна. Президент переконаний, що американські політики, зокрема Дональд Трамп, можуть посилити тиск на Росію. Зеленський також зауважив, що Москва продовжує війну не через власну силу, а через недостатній міжнародний тиск. 

"Вони зупиняться. Але тільки якщо ціна для них стане достатньо високою", — сказав Зеленський в інтерв'ю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна пішла на колосальну поступку для закінчення війни з Росією.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.



Джерело: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/russia-us-base-american-troops-zelenskyy-rcna265612
