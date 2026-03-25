Україна пішла на колосальну поступку для закінчення війни: на що погодилися
Україна пішла на колосальну поступку для закінчення війни: на що погодилися

Політолог Ігор Рейтерович заявив, що готовність України обговорювати завершення війни по лінії фронту є великою поступкою.

25 березня 2026, 11:05
Автор:
Slava Kot

Україна зробила серйозний крок назустріч можливому завершенню війни з Росією, погодившись обговорювати припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Про це заявив український політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович.

Україна пішла на компроміс.

Ігор Рейтерович в ефірі "Еспресо" заявив, що сама готовність Києва розглядати сценарій закінчення війни на основі фактичної лінії зіткнення вже є значною поступкою. Водночас він наголошує, що Україна не відмовляється від своїх територій і не визнає їх частиною Росії.

"Ніхто ніякі території просто так віддавати не буде, це території України. Ключовий меседж кілька разів був озвучений, в тому числі і президентом Зеленським, і це правильна позиція. Україна і так пішла на колосальну поступку, на колосальний компроміс, коли погодилися обговорювати завершення війни по тій лінії фронту, яка є на сьогоднішній день", — стверджує Рейтерович.

Водночас експерт підкреслив, що офіційна позиція Києва залишається незмінною. Усі окуповані території, включно з районами Донбасу, є частиною української держави. 

"Ми ідемо на поступку, бо ми визнаємо певний факт і готові його прийняти. І це вже поступка в сторону країни-агресора, яка на якийсь період часу залишить під тимчасовою окупацією частину українських територій", — додав політолог.

Політолог наголошує, що головне питання полягає у гарантіях безпеки. Якщо Росія отримає поступки без реальних стримувальних механізмів, виникає ризик нової агресії з боку Кремля та російського диктатора Володимира Путіна. На думку експерта, Україна повинна обережно, але активно реагувати на заяви міжнародних політиків та пояснювати свою позицію, адже саме деталі потенційних домовленостей визначатимуть майбутнє миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив заяву про території. Яка позиція України.

Також "Коментарі" писали, що США тиснуть на Україну для закінчення війни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
