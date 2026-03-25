Украина пошла на колоссальную уступку для окончания войны: на что согласились

Slava Kot
Украина сделала серьезный шаг навстречу возможному завершению войны с Россией, согласившись обсуждать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. Об этом заявил украинский политолог и политический консультант Игорь Рейтерович.
Украина пошла на компромисс.
Игорь Рейтерович в эфире "Эспрессо" заявил, что сама готовность Киева рассматривать сценарий окончания войны на основе фактической линии столкновения уже является значительной уступкой. В то же время, он отмечает, что Украина не отказывается от своих территорий и не признает их частью России.
В то же время эксперт подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной. Все оккупированные территории, включая районы Донбасса, являются частью украинского государства.
Политолог отмечает, что главный вопрос заключается в гарантиях безопасности. Если Россия получит уступки без реальных сдерживающих механизмов, то возникает риск новой агрессии со стороны Кремля и российского диктатора Владимира Путина. По мнению эксперта, Украина должна осторожно, но активно реагировать на заявления международных политиков и объяснять свою позицию, поскольку именно детали потенциальных договоренностей будут определять будущее мира.
