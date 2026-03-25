Украина пошла на колоссальную уступку для окончания войны: на что согласились

Украина сделала серьезный шаг навстречу возможному завершению войны с Россией, согласившись обсуждать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. Об этом заявил украинский политолог и политический консультант Игорь Рейтерович.

Украина пошла на компромисс. Фото из открытых источников

Игорь Рейтерович в эфире "Эспрессо" заявил, что сама готовность Киева рассматривать сценарий окончания войны на основе фактической линии столкновения уже является значительной уступкой. В то же время, он отмечает, что Украина не отказывается от своих территорий и не признает их частью России.

"Никто никакие территории просто так отдавать не будет, это территории Украины. Ключевой месседж несколько раз был озвучен, в том числе и президентом Зеленским, и это правильная позиция. Украина и так пошла на колоссальную уступку, на колоссальный компромисс, когда согласились обсуждать завершение войны по той линии фронта, которая есть на сегодняшний день", — утверждает Рейтерович.

В то же время эксперт подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной. Все оккупированные территории, включая районы Донбасса, являются частью украинского государства.

"Мы идем на уступку, потому что мы признаем определенный факт и готовы его принять. И это уже уступка в сторону страны-агрессора, которая на какоето-то временя оставит под временной оккупацией часть украинских территорий", — добавил политолог.

Политолог отмечает, что главный вопрос заключается в гарантиях безопасности. Если Россия получит уступки без реальных сдерживающих механизмов, то возникает риск новой агрессии со стороны Кремля и российского диктатора Владимира Путина. По мнению эксперта, Украина должна осторожно, но активно реагировать на заявления международных политиков и объяснять свою позицию, поскольку именно детали потенциальных договоренностей будут определять будущее мира.

