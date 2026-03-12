Зеленський зробив заяву про території: яка позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою країну Росії, попри тиск та вимоги Кремля щодо територіальних поступок. За словами Зеленського його позиція базується на принципах Конституції та народу.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico, заявив, що головним завданням влади залишається захист незалежності та територіальної цілісності країни. Саме тому Україна продовжує зміцнювати армію та підтримувати економіку, щоб протистояти російській агресії.

"Ми абсолютно не готові віддати нашу країну Путіну. Саме тому нам вкрай потрібні переговори", — сказав президент.

Однак Зеленський зауважив, що українське суспільство не довіряє Росії, особливо у питаннях, пов’язаних із можливими компромісами чи домовленостями. Як пояснив президент, його позиція заснована на кількох принципах.

"Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно", — сказав Зеленський.

Зеленський раніше пояснював, що Україна наполягає на припиненні вогню по нинішній лінії фронту. Однак Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, зокрема щодо передачі їй повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Як вказував президент, українське законодавство фактично виключає можливість територіальних поступок. За його словами, Конституція України не дозволяє відмовлятися від земель чи торгувати територіями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів на тиск Трампа.