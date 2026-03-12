logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пішла на великі компроміси заради миру, але Росія продовжує вимагати нових поступок.

12 березня 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ уже пішов на значні компроміси у спробах завершити війну з Росією, однак Москва продовжує вимагати дедалі більше поступок.

Зеленський заявив про великі компроміси України для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico прокоментував процес пошуку дипломатичного рішення для закінчення війни. Президент наголосив, що Україна фактично змушена миритися з тим, що частина її територій досі перебуває під російською окупацією. На його думку, саме цей факт уже є великим компромісом з боку Києва.

"Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про таку величезну кількість втрат", — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, ще одним серйозним компромісом стали переговори щодо припинення вогню, які активно обговорювалися під час початку президентського терміну Дональда Трампа. Як пояснив Зеленський, тоді США наполягали на зупиненні бойових дій, пов’язуючи це з подальшою підтримкою України. Попри це, президент зауважив, що українське суспільство готове до складних рішень заради миру, але поступки не можуть бути безмежними.

"Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація", — додав Зеленський.

Президент додав, що завершити війну на умовах, які вимагає Росія, це великий ризик і, можливо, історична помилка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський різко відповів Трампу щодо тиску на нього.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав головний ризик для України через війну на Близькому Сході.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=c4kLBTVudSM
