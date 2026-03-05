logo_ukra

Зеленський назвав головний ризик для України через війну на Близькому Сході
Зеленський назвав головний ризик для України через війну на Близькому Сході

Зеленський попередив, що війна на Близькому Сході може призвести до скорочення поставок систем ППО та ракет Patriot для України.

5 березня 2026, 10:33
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході може мати непрямі, але відчутні наслідки для української оборони. За його словами, найбільший ризик полягає у можливому скороченні поставок до України систем протиповітряної оборони та ракет від партнерів.

Зеленський назвав головний ризик для України через війну на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Rai Italia пояснив, що війна на Близькому Сході частково обмежила можливості Ірану допомагати Росії. Однак президент пояснив, що проблема не зникла повністю. За словами Зеленського, Росія отримала іранські технології та ліцензії, що дозволяє їй самостійно виробляти дрони та ракети на власних підприємствах.

Іншим викликом для України може стати зміна пріоритетів союзників. Президент зазначив, що через тривалу військову операцію на Близькому Сході США можуть потребувати більше систем протиповітряної оборони для себе та партнерів у регіоні.

"Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", — вказує президент.

Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для комплексів MIM-104 Patriot, які відіграють ключову роль у захисті українських міст від ракетних ударів.

Зеленський зауважив, що у США та країнах Близького Сходу виникли проблеми зі збиттям іранських "шахедів", а ракети до комплексів Patriot дорогі та швидко вичерпуються. Президент вказує, "що їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет". Як наслідок Зеленський пропонує "обмін технологіями, обмін зброєю". За його словами, Україні відкрита до таких позицій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Європі викрили велику брехню США щодо війни в Ірані.

Також "Коментарі" писали, що Іран пригрозив країнам Європи ультимативним попередженням про війну.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18171
