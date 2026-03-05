Зеленский назвал главный риск для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может иметь косвенные, но ощутимые последствия для украинской обороны. По его словам, наибольший риск заключается в возможном сокращении поставок в Украину систем противовоздушной обороны и ракет от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Rai Italia объяснил, что война на Ближнем Востоке отчасти ограничила возможности Ирана помогать России. Однако президент объяснил, что проблема не исчезла полностью. По словам Зеленского, Россия получила иранские технологии и лицензии, позволяющие ей самостоятельно производить дроны и ракеты на собственных предприятиях.

Другим вызовом для Украины может стать смена приоритетов союзников. Президент отметил, что из-за длительной военной операции на Ближнем Востоке США могут потребовать больше систем противовоздушной обороны для себя и партнеров в регионе.

"Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в этой связи они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. То есть беспокойство такое, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", — говорит президент.

Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для комплексов MIM-104 Patriot, играющих ключевую роль в защите украинских городов от ракетных ударов.

Зеленский отметил, что в США и странах Ближнего Востока возникли проблемы со сбиванием иранских "шахедов", а ракеты к комплексам Patriot дорогие и быстро иссякают. Президент указывает, "что им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет". Как следствие, Зеленский предлагает "обмен технологиями, обмен оружием". По его словам, Украина открыта для таких позиций.

