Зеленский заявил о больших компромиссах Украины для окончания войны
НОВОСТИ

Зеленский заявил о больших компромиссах Украины для окончания войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже пошла на большие компромиссы во имя мира, но Россия продолжает требовать новых уступок.

12 марта 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже пошел на значительные компромиссы в попытках завершить войну с Россией, однако Москва продолжает требовать все больше уступок.

Зеленский заявил о больших компромиссах Украины для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью изданию Politico прокомментировал процесс поиска дипломатического решения для окончания войны. Президент подчеркнул, что Украина фактически вынуждена мириться с тем, что часть ее территорий по-прежнему находится под российской оккупацией. По его мнению, именно этот факт уже большой компромисс со стороны Киева.

"Мы стоим там, где стоим, и они не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я считаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о столь огромном количестве потерь", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, еще одним серьезным компромиссом стали переговоры по прекращению огня, активно обсуждавшиеся во время начала президентского срока Дональда Трампа. Как пояснил Зеленский, тогда США настаивали на остановке боевых действий, увязывая это с последующей поддержкой Украины. Несмотря на это, президент отметил, что украинское общество готово к сложным решениям ради мира, но уступки не могут быть безграничны.

"Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация", — добавил Зеленский.

Президент добавил, что завершить войну на условиях, требуемых Россией, это большой риск и, возможно, историческая ошибка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко ответил Трампу по поводу давления на него.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главный риск для Украины из-за войны на Ближнем Востоке.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c4kLBTVudSM
