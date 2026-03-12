logo

Зеленский сделал заявление о территории: какая позиция Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление о территории: какая позиция Украины

Зеленский заявил, что Украина не готова отдавать территорию России.

12 марта 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свою страну России, несмотря на давление и требования Кремля по территориальным уступкам. По словам Зеленского, его позиция базируется на принципах Конституции и народа.

Зеленский сделал заявление о территории: какая позиция Украины

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что главной задачей власти остается защита независимости и территориальной целостности страны. Поэтому Украина продолжает укреплять армию и поддерживать экономику, чтобы противостоять российской агрессии.

"Мы абсолютно не готовы отдать нашу страну Путину. Именно поэтому нам очень нужны переговоры", – сказал президент.

Однако Зеленский отметил, что украинское общество не доверяет России, особенно в вопросах, связанных с возможными компромиссами или договоренностями. Как пояснил президент, его позиция основана на нескольких принципах.

"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на этих принципах. Это для меня очень очевидно", — сказал Зеленский.

Зеленский ранее объяснял, что Украина настаивает на прекращении огня по нынешней линии фронта. Однако Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, в частности, по передаче ей полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Как указывал президент, украинское законодательство фактически исключает возможность территориальных уступок. По его словам, Конституция Украины не разрешает отказываться от земель или торговать территориями.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c4kLBTVudSM
