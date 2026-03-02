Зеленський зробив заяву про обмін територіями: яка пропозиція

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде переговорів про обмін контрольованих територій Донбасу на ділянки, захоплені Росією у Сумській чи Харківській областях. За його словами, такі порівняння є некоректними і не розглядаються у перемовному процесі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо обміну територіями між Україною та РФ. Мається на увазі варіант, коли Росія звільняє від окупації території на Сумщині та на Харківщині, а Україна залишає територію Донбасу.

"Коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу. Росіяни чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати і прийде момент і ми їх витиснемо з цих територій. Тому це не подарунок", — сказав Зеленський.

Як пояснив Зеленський, Україна не піде на такий обмін територіями з Росією. За його словами, за ці роки повномасштабної війни Кремль зменшив свої амбіції щодо окупації України.

"Донбас, схід нашої держави — для них це ціль. Цілі в принципі вони не змінювали. Можна сказати, що трішечки апетит їхній зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо”, — заявив президент.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло про нібито готовність Москви підписати меморандум про мир з Україною за умови повного виведення українських військ із Донецької області. Москва нібито за це пропонувала вивести свої війська з Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

