Зеленський зробив заяву про обмін територіями: яка пропозиція

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде переговорів про обмін контрольованих територій Донбасу на ділянки, захоплені Росією у Сумській чи Харківській областях. За його словами, такі порівняння є некоректними і не розглядаються у перемовному процесі.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо обміну територіями між Україною та РФ. Мається на увазі варіант, коли Росія звільняє від окупації території на Сумщині та на Харківщині, а Україна залишає територію Донбасу.
Як пояснив Зеленський, Україна не піде на такий обмін територіями з Росією. За його словами, за ці роки повномасштабної війни Кремль зменшив свої амбіції щодо окупації України.
Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло про нібито готовність Москви підписати меморандум про мир з Україною за умови повного виведення українських військ із Донецької області. Москва нібито за це пропонувала вивести свої війська з Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.
