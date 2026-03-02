Зеленский сделал заявление об обмене территориями: какое предложение

Рубрики
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры об обмене контролируемых территорий Донбасса на участки, захваченные Россией в Сумской или Харьковской областях. По его словам, такие сравнения некорректны и не рассматриваются в переговорном процессе.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Общаясь с журналистами, Владимир Зеленский ответил на вопрос об обмене территориями между Украиной и РФ. Имеется в виду вариант, когда Россия освобождает от оккупации территории на Сумщине и Харьковщине, а Украина покидает территорию Донбасса.
Как пояснил Зеленский, Украина не пойдет на подобный обмен территориями с Россией. По его словам, за эти годы полномасштабной войны Кремль снизил свои амбиции относительно оккупации Украины.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о якобы готовности Москвы подписать меморандум о мире с Украиной при условии полного вывода украинских войск из Донецкой области. Москва якобы предлагала вывести свои войска из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. В то же время, официального подтверждения этой информации нет.
