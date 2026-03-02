logo

Зеленский сделал заявление об обмене территориями: какое предложение
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление об обмене территориями: какое предложение

Зеленский заявил, что Украина не обсуждает обмен Донбасса на территории в Сумской и Харьковской областях.

2 марта 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры об обмене контролируемых территорий Донбасса на участки, захваченные Россией в Сумской или Харьковской областях. По его словам, такие сравнения некорректны и не рассматриваются в переговорном процессе.

Зеленский сделал заявление об обмене территориями: какое предложение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Общаясь с журналистами, Владимир Зеленский ответил на вопрос об обмене территориями между Украиной и РФ. Имеется в виду вариант, когда Россия освобождает от оккупации территории на Сумщине и Харьковщине, а Украина покидает территорию Донбасса.

"Когда мы говорим о приграничных территориях, любые, их содержать очень сложно врагу. Россияне четко понимают, что они их не смогут удержать и придет момент и мы их выжмем с этих территорий. Поэтому это не подарок", — сказал Зеленский.

Как пояснил Зеленский, Украина не пойдет на подобный обмен территориями с Россией. По его словам, за эти годы полномасштабной войны Кремль снизил свои амбиции относительно оккупации Украины.

"Донбасс, восток нашего государства — для них это цель. Цели в принципе они не меняли. Можно сказать, что немного аппетит их уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем", — заявил президент.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о якобы готовности Москвы подписать меморандум о мире с Украиной при условии полного вывода украинских войск из Донецкой области. Москва якобы предлагала вывести свои войска из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. В то же время, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможности выйти из переговоров России, если Украина не согласится отдать Донбасс. Зеленский отреагировал.

Также "Комментарии" писали, что глава ОП Кирилл Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах.



