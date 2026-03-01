Буданов назвав українські умови, які прийняла Росія на переговорах, але є важливий нюанс

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що Росія погодилася на частину українських вимог щодо гарантій безпеки. Зокрема, мова йде про ті умови, які Сполучені Штати готові запропонувати Києву. Проте важливий нюанс полягає в тому, що позиція Росії може змінюватися від раунду до раунду.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Політолог Володимир Фесенко в коментарі для "24 Каналу" зауважив, що українська сторона добре усвідомлює тактику російських переговорників, які можуть змінити свою позицію.

"Типова поведінка російських переговірників: сказати "так" на попередньому раунді або натякнути, або в загальних рисах дати абстрактну згоду на певну позицію. Вже в наступному раунді вони кажуть, що позиції трохи скоригували. Погоджуються на те, що відповідає їхнім інтересам, а ту частину компромісу, яка стосується їхніх поступок – скасовують", – розповів Фесенко.

За його словами, росіяни завжди шукають можливість зберегти свої інтереси, уникаючи конкретних поступок. Крім того, політолог зауважив, що попри "зливи" інформації в медіа, які нібито розкривають пропозиції США, остаточні гарантії безпеки для України поки не підтверджені. Таким чином, погодження на словах не гарантує, що Росія не змінить позицію у будь-який момент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов назвав умови, які погодилася прийняти Росія. За його словами, це гарантії безпеки від США. Також очільник ОП розповів про прогрес у переговорах у питанні контролю над демілітаризованою зоною.

Також "Коментарі" писали, що Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні.