Крок до закінчення війни: Буданов назвав умови, які погодилася прийняти Росія

Очільник офісу президента та член української переговорної групи Кирило Буданов заявив, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України, запропоновані Сполученими Штатами. За його словами, це стало одним із ключових результатів останнього раунду переговорів і може стати важливим кроком до завершення війни.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що під час перемовин російська сторона прямо підтвердила готовність прийняти американські гарантії безпеки для України. Йдеться про механізми, які мають забезпечити стабільність після припинення бойових дій та запобігти новій ескалації.

"На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть...", — сказав Буданов.

Окремо очільник ОП відзначив прогрес у роботі воєнної підгрупи щодо створення та контролю демілітаризованої зони.

"Щодо питання контролю над демілітаризованою зоною… якраз там прогрес максимальний. Вони дійшли до висновків, як буде працювати моніторинг, коли завершиться війна", — пояснив Буданов.

За словами Буданова, питання територій на переговорах залишаються найскладнішими. Глава ОП визнав, що компромісу поки не знайдено, проте переговори з Росією тривають. За його словами, часу для досягнення остаточного рішення небагато, і сторонам доведеться або погодити формулу миру для повного закінчення війни, або взяти на себе відповідальність за продовження війни в Україні.

