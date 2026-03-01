Шаг к окончанию войны: Буданов назвал условия, которые согласилась принять Россия

Глава офиса президента и член украинской переговорной группы Кирилл Буданов заявил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины, предложенные Соединенными Штатами. По его словам, это явилось одним из ключевых результатов последнего раунда переговоров и может стать важным шагом к завершению войны.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что во время переговоров российская сторона подтвердила готовность принять американские гарантии безопасности для Украины. Речь идет о механизмах, которые должны обеспечить стабильность после прекращения боевых действий и предотвратить новую эскалацию.

"На прошедших переговорах российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они примут их...", — сказал Буданов.

Отдельно глава ОП отметил прогресс в работе военной подгруппы по созданию и контролю демилитаризованной зоны.

"О вопросе контроля над демилитаризованной зоной… как раз там прогресс максимальный. Они пришли к выводам, как будет работать мониторинг, когда завершится война", — пояснил Буданов.

По словам Буданова, вопросы территорий на переговорах остаются наиболее сложными. Глава ОП признал, что компромисс пока не найден, однако переговоры с Россией продолжаются. По его словам, времени для достижения окончательного решения немного и сторонам придется либо согласовать формулу мира для полного окончания войны, либо взять на себя ответственность за продолжение войны в Украине.

