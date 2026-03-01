Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні

Рубрики
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори мають шанс закінчити війну Росії проти України. За його словами, Україна має власний умовний календарний графік для досягнення миру з Росією і Київ наразі "більш-менш" рухається відповідно до цього плану.
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів, що дедлайн для закінчення війни не є жорстко зафіксованим, однак стратегічне бачення завершення війни існує.
Очільник ОП також висловив обережний оптимізм щодо мирних переговорів. Буданов сказав, що "вірить" у можливість закінчення війни Росії проти України завдяки мирним переговорам.
Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що "вікно можливостей" для завершення війни може зберігатися до проміжних виборів у США восени. За даними Axios, під час телефонної розмови з Трампом американський лідер висловив бажання закінчити війну в Україні до кінця березня.
Від початку 2026 року Україна, США та Росія вже провели три раунди переговорів.
