Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні

Кирило Буданов повідомив, що Україна має умовний календарний графік завершення війни та рухається за ним.

1 березня 2026, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори мають шанс закінчити війну Росії проти України. За його словами, Україна має власний умовний календарний графік для досягнення миру з Росією і Київ наразі "більш-менш" рухається відповідно до цього плану.

Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів, що дедлайн для закінчення війни не є жорстко зафіксованим, однак стратегічне бачення завершення війни існує. 

"Я б інакше на це дивився. Є зрозумілий для нас певний календарний графік. Він існує, умовний, скажімо так. Бо все може коливатися, залежно від розвитку подій. Але, тим не менш, він існує. Більш менш ми в ньому зараз насправді рухаємось", — сказав Буданов.

Очільник ОП також висловив обережний оптимізм щодо мирних переговорів. Буданов сказав, що "вірить" у можливість закінчення війни Росії проти України завдяки мирним переговорам.

"Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху, бо це буде так само наша перемога. Це буде означати сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нас всіх, для нашої держави", — додав Буданов.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що "вікно можливостей" для завершення війни може зберігатися до проміжних виборів у США восени. За даними Axios, під час телефонної розмови з Трампом американський лідер висловив бажання закінчити війну в Україні до кінця березня.

Від початку 2026 року Україна, США та Росія вже провели три раунди переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили заяву про терміни закінчення війни проти України.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект пропонує завдати ядерного удару для закінчення війни.



