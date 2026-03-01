Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мирні переговори мають шанс закінчити війну Росії проти України. За його словами, Україна має власний умовний календарний графік для досягнення миру з Росією і Київ наразі "більш-менш" рухається відповідно до цього плану.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів, що дедлайн для закінчення війни не є жорстко зафіксованим, однак стратегічне бачення завершення війни існує.

"Я б інакше на це дивився. Є зрозумілий для нас певний календарний графік. Він існує, умовний, скажімо так. Бо все може коливатися, залежно від розвитку подій. Але, тим не менш, він існує. Більш менш ми в ньому зараз насправді рухаємось", — сказав Буданов.

Очільник ОП також висловив обережний оптимізм щодо мирних переговорів. Буданов сказав, що "вірить" у можливість закінчення війни Росії проти України завдяки мирним переговорам.

"Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху, бо це буде так само наша перемога. Це буде означати сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нас всіх, для нашої держави", — додав Буданов.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що "вікно можливостей" для завершення війни може зберігатися до проміжних виборів у США восени. За даними Axios, під час телефонної розмови з Трампом американський лідер висловив бажання закінчити війну в Україні до кінця березня.

Від початку 2026 року Україна, США та Росія вже провели три раунди переговорів.

