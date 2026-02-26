У Кремлі зробили заяву про терміни закінчення війни проти України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не визначає конкретних термінів для закінчення війни Росії проти України. За його словами, Росія "вирішує завдання мирного врегулювання", а не підганяє процес під часові рамки.

Сергій Лавров про терміни закінчення війни. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров під час виступу перед журналістами в Москві прокоментував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче досягти закінчення війни в Україні протягом місяця. За його словами, Росія не ставить дедлайни для завершення конфлікту.

"Ви щось чули від нас за термінами? У нас не терміни, у нас завдання, і ми їх вирішуємо", — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також розкритикував "коаліцію охочих", заявивши, що її учасники "видають бажане за дійсне". Крім того, Лавров традиційно звинуватив Захід у прагненні домогтися поразки Росії та назвав реакцію на ядерні погрози з боку Москви проявом "роздратування".

Окремо міністр згадав про можливу зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, такий контакт можливий лише після остаточно завершення переговорів між делегаціями, щоб "поставити крапку" у закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що видання Axios з'ясувало деталі розмови Зеленського та президента США Дональда Трампа. За їх даними, Зеленський висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться у 2026 році, а Трамп висловив бажання, щоб вона завершилася протягом місяця.

Також "Коментарі" писали, що Трамп цього не розуміє у війні Росії проти України. Яку велику помилку робить американський лідер щодо Путіна.