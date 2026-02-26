Трамп цього не розуміє: яку він робить велику помилку щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп "гадки не має", чого насправді прагне російський диктатор Володимир Путін у війні проти України. Про це пише історик та журналіст Оуен Метьюз в колонці британського видання The Telegraph.

Трамп помиляється щодо Путіна. Фото з відкритих джерел

На думку Метьюза, ключова помилка частини західних політиків полягає в переконанні, що Кремль воює лише за території. На їх думку, нібито якщо Москва отримає додаткову частину Донбасу, вона погодиться на мир. За словами історика, ситуацію так сам бачить і Трамп. Однак він переконаний, що реальні цілі Росії значно глибші.

"Але чого Москва дійсно хоче — це політичний контроль над Україною. Не просто якусь ділянку території, а юридично зобов’язуючу структуру для постійного втручання в політичне життя країни. Кремль прагне механізму втручання в українську мовну політику, ЗМІ, православну церкву, історичну пам’ять і вибори", — стверджує Метьюз.

За його словами, незалежна, демократична Україна, здатна вільно обирати західні союзи, у Кремлі розглядається як екзистенційна загроза для Росії.

Автор також звертає увагу на спроби Росії переконати США в можливості "вигідних угод", зокрема, обіцянками масштабних економічних проєктів. Однак Метьюз вважає, що це лише дипломатичний маневр Кремля, який покликаний схилити Вашингтон до тиску на Київ.

Попри усі спроби Кремля вплинути на українське суспільство, після чотирьох років повномасштабної війни шансів на прихід проросійського уряду в Україні практично немає. Проте Метьюз вважає, що Москва досі домагається таких гарантій безпеки для України, які б дозволили Росії у майбутньому зберігати право на військове втручання.

"Але корінна причина глухого кута полягає в тому, що Путін не полишає свою головну політичну мету. Єдине, чого він не потерпить, — це вільна, прозахідна Україна. І саме це є перешкодою, що пояснює, чому переговори набули того самого затяжного і безрезультатного характеру, що й самі бойові дії", — підсумовує британський журналіст.

