Порошенко заявив про серйозну помилку Трампа щодо Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Порошенко заявив про серйозну помилку Трампа щодо Путіна

Петро Порошенко заявив, що Дональд Трамп недооцінює наміри Володимира Путіна.

19 лютого 2026, 14:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що чинний президент США Дональд Трамп припускається серйозної помилки, вважаючи, що російський диктатор Володимир Путін "торгується" за кращі умови миру під час переговорів щодо закінчення війни.

Порошенко заявив про серйозну помилку Трампа щодо Путіна

Порошенко: Трамп помиляється щодо Путіна. Фото з відкритих джерел

Петро Порошенко в інтерв’ю Politico заявив, що розраховувати на позитивний результат переговорів із Кремлем без тиску не варто. За його словами, Трамп помилково припускає, що Путін з ним намагається торгуватися.

"Це неправда. Путін не торгується. У нього абсолютно інше розуміння. Путін хоче відновити Радянський Союз. Путін хоче відновити Російську імперію. Путін мріє про своє місце в історії. І незалежно від ціни втрачених життів, російських життів і, звичайно, українських життів", — сказав Порошенко.

Колишній президент також звернув увагу на минуле Путіна в структурах КДБ, назвавши його фахівцем із дестабілізації. На думку Порошенка, вимоги Москви щодо територіальних поступок — це інструмент внутрішнього розколу України. 

"Путін використовує цю вимогу, щоб спробувати дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію в Україні та зруйнувати єдність країни, оскільки будь-яка територіальна поступка мала б бути винесена на референдум, який розколов би українців. Це російський сценарій", — сказав Порошенко зауваживши досвід Путіна в КДБ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Володимир Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про абсолютно різні розмови з Байденом і Трампом.



Джерело: https://www.politico.eu/article/petro-poroshenko-interview-vladimir-putin/
