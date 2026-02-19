Порошенко заявив про серйозну помилку Трампа щодо Путіна

Рубрики
Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що чинний президент США Дональд Трамп припускається серйозної помилки, вважаючи, що російський диктатор Володимир Путін "торгується" за кращі умови миру під час переговорів щодо закінчення війни.
Порошенко: Трамп помиляється щодо Путіна. Фото з відкритих джерел
Петро Порошенко в інтерв’ю Politico заявив, що розраховувати на позитивний результат переговорів із Кремлем без тиску не варто. За його словами, Трамп помилково припускає, що Путін з ним намагається торгуватися.
Колишній президент також звернув увагу на минуле Путіна в структурах КДБ, назвавши його фахівцем із дестабілізації. На думку Порошенка, вимоги Москви щодо територіальних поступок — це інструмент внутрішнього розколу України.
