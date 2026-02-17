logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні

Віталій Портников пояснив у чому проблема умов Зеленського до Трампа для закінчення війни в Україні.

17 лютого 2026, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський сформулював три ключові умови для завершення війни та адресував їх президенту США Дональду Трампу. В інтерв’ю виданню Politico глава держави наголосив, що мир можливий лише за наявності гарантій безпеки, фінансування відновлення та реального припинення вогню.

Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні

Зеленський висунув Трампу умови для завершення війни

Першою умовою Зеленський назвав надійні гарантії безпеки з боку США, без попередніх домовленостей з Володимиром Путіним. Другий крок передбачає масштабне фінансування повоєнного відновлення України, а третій пункт — припинення вогню на фронті. Зеленський переконаний, що саме Трамп має використати свій вплив, щоб змусити Кремль погодитися на паузу в бойових діях. Якщо ж Москва відмовиться, США повинні надати Києву всю необхідну допомогу.

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що ключовим пунктом є саме припинення вогню.

"Якщо говорити про ці три кроки, то я розпочав би саме із припинення вогню. Бо якщо вогонь не припиняється, то немає ніякого сенсу розмовляти про відновлення країни і шукати якісь гарантії безпеки. Ми вже перебуваємо у цій пастці. Дипломати і політики постійно говорять про гроші, які можуть бути виділені на відновлення України. Обговорюють деталі гарантій безпеки, а війна між тим продовжується. Можна сказати, що це в інтересах російського президента Путіна", — пояснює Портников.

Однак політичний оглядач зауважує, що існують проблеми й по інших пунктах від Зеленського. Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти масштабного фінансування України коштом американських платників податків. 

"Виникає досить просте питання: як Трамп погодиться з планом Зеленського, якщо ідея не допомагати Україні американськими грошима була однією з головних ідей його передвиборчої кампанії і залишається однією з важливих ідей його президентства?", — зауважив Портников.

Також залишається і питання щодо гарантій безпеки. Як пояснює Портников, у Європі не впевненні, що США буде виконувати свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО. Таким чином, для України реальна гарантія може полягати не в автоматичному військовому втручанні, а у створенні таких умов, за яких Росія не ризикне повторити напад.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія може піти на "поступки" на переговорах з Україною. В США розкрили неприємний план Кремля.

Також "Коментарі" писали про оцінку Портникова, який вважає, що Кремль затягує переговори та прагне дотягнути війну до завершення президентства Трампа у 2029 році.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=afoe4j_M8cQ&t=1s
Теги:

Новини

Всі новини