Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський сформулював три ключові умови для завершення війни та адресував їх президенту США Дональду Трампу. В інтерв’ю виданню Politico глава держави наголосив, що мир можливий лише за наявності гарантій безпеки, фінансування відновлення та реального припинення вогню.

Зеленський висунув Трампу умови для завершення війни

Першою умовою Зеленський назвав надійні гарантії безпеки з боку США, без попередніх домовленостей з Володимиром Путіним. Другий крок передбачає масштабне фінансування повоєнного відновлення України, а третій пункт — припинення вогню на фронті. Зеленський переконаний, що саме Трамп має використати свій вплив, щоб змусити Кремль погодитися на паузу в бойових діях. Якщо ж Москва відмовиться, США повинні надати Києву всю необхідну допомогу.

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що ключовим пунктом є саме припинення вогню.

"Якщо говорити про ці три кроки, то я розпочав би саме із припинення вогню. Бо якщо вогонь не припиняється, то немає ніякого сенсу розмовляти про відновлення країни і шукати якісь гарантії безпеки. Ми вже перебуваємо у цій пастці. Дипломати і політики постійно говорять про гроші, які можуть бути виділені на відновлення України. Обговорюють деталі гарантій безпеки, а війна між тим продовжується. Можна сказати, що це в інтересах російського президента Путіна", — пояснює Портников.

Однак політичний оглядач зауважує, що існують проблеми й по інших пунктах від Зеленського. Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти масштабного фінансування України коштом американських платників податків.

"Виникає досить просте питання: як Трамп погодиться з планом Зеленського, якщо ідея не допомагати Україні американськими грошима була однією з головних ідей його передвиборчої кампанії і залишається однією з важливих ідей його президентства?", — зауважив Портников.

Також залишається і питання щодо гарантій безпеки. Як пояснює Портников, у Європі не впевненні, що США буде виконувати свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО. Таким чином, для України реальна гарантія може полягати не в автоматичному військовому втручанні, а у створенні таких умов, за яких Росія не ризикне повторити напад.

