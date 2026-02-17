Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський сформулював три ключові умови для завершення війни та адресував їх президенту США Дональду Трампу. В інтерв’ю виданню Politico глава держави наголосив, що мир можливий лише за наявності гарантій безпеки, фінансування відновлення та реального припинення вогню.
Зеленський висунув Трампу умови для завершення війни
Першою умовою Зеленський назвав надійні гарантії безпеки з боку США, без попередніх домовленостей з Володимиром Путіним. Другий крок передбачає масштабне фінансування повоєнного відновлення України, а третій пункт — припинення вогню на фронті. Зеленський переконаний, що саме Трамп має використати свій вплив, щоб змусити Кремль погодитися на паузу в бойових діях. Якщо ж Москва відмовиться, США повинні надати Києву всю необхідну допомогу.
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що ключовим пунктом є саме припинення вогню.
Однак політичний оглядач зауважує, що існують проблеми й по інших пунктах від Зеленського. Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти масштабного фінансування України коштом американських платників податків.
Також залишається і питання щодо гарантій безпеки. Як пояснює Портников, у Європі не впевненні, що США буде виконувати свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО. Таким чином, для України реальна гарантія може полягати не в автоматичному військовому втручанні, а у створенні таких умов, за яких Росія не ризикне повторити напад.
