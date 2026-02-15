Жодних мирних переговорів не буде: Путін хоче дотягнути війну до цієї конкретної дати

Розмови про швидке завершення війни між Росією та Україною є передчасними. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін навмисно затягує процес, а Кремль не веде реальних мирних переговорів щодо закінчення війни.

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що зустрічі делегацій України, США та РФ, це лише імітація дипломатичної активності. За його словами, Путін хоче таким способом дотягнути до закінчення президентства Трампа.

"Ніяких мирних перемовин немає, не треба плекати ілюзій. Йде процес затягування часу Путіним. Ми знаємо точну дату, що він хоче дотягнути до певного календарного моменту — січень 2029 року. Навіть вигадувати не потрібно, ця дата є в політичному календарі. Січень 2029 року — завершення епохи Дональда Трампа", — говорить Портников.

Портников припускає, що в Кремлі можуть розраховувати на зміну міжнародної кон’юнктури після цієї дати. Водночас політичний оглядач зауважив, що політична ситуація у США може змінитися вже після виборів у листопаді 2026 року, однак саме 2029 рік виглядає для Москви стратегічним орієнтиром.

Журналіст також підкреслив, що справжні мирні переговори можливі лише за умови припинення вогню. За його словами, перемовини під час активної війни є радше імітацією процесу.

"Якщо війна продовжується, то яке значення має те, про що вони домовилися?", — риторично запитує Портников.

За його словами, навіть якщо військові обговорюють технічні аспекти можливого миру, без політичного рішення про завершення бойових дій такі контакти не мають реального значення. На думку Портникова, позиція Кремля залишається спрямованою не на компроміс, а на стратегічне виснаження України та її партнерів.

