Никаких мирных переговоров не будет: Путин хочет дотянуть войну до этой конкретной даты

Разговоры о скором завершении войны между Россией и Украиной преждевременны. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, заявив, что российский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает процесс, а Кремль не ведет реальные мирные переговоры для окончания войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что встречи делегаций Украины, США и РФ это лишь имитация дипломатической активности. По его словам, Путин хочет таким способом дотянуть до окончания президентства Трампа.

"Никаких мирных переговоров нет, не надо питать иллюзий. Идет процесс затягивания Путиным времени. Мы знаем точную дату, которую он хочет дотянуть до определенного календарного момента – январь 2029 года. Даже придумывать не нужно, эта дата находится в политическом календаре. Январь 2029 года – завершение эпохи Дональда Трампа", – говорит Портников.

Портников предполагает, что в Кремле могут рассчитывать на изменение международной конъюнктуры после этой даты. В то же время, политический обозреватель отметил, что политическая ситуация в США может измениться уже после выборов в ноябре 2026 года, однако именно 2029 год выглядит для Москвы стратегическим ориентиром.

Журналист также подчеркнул, что настоящие мирные переговоры возможны только при прекращении огня. По его словам, переговоры во время активной войны являются скорее имитацией процесса.

"Если война продолжается, то какое значение имеет то, о чем они договорились?", – риторически спрашивает Портников.

По его словам, даже если военные обсуждают технические аспекты возможного мира, без политического решения о завершении боевых действий такие контакты не имеют реального значения. По мнению Портникова, позиция Кремля остается направлена не на компромисс, а на стратегическое истощение Украины и ее партнеров.

