Росія хоче більше, ніж території: у США озвучили нові вимоги Кремля щодо України

Росія не обмежується лише територіальними претензіями у переговорах про завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де було проаналізовано останні заяви російських посадовців.

Російський депутат Олексій Журавльов. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що представники Кремля дедалі чіткіше формулюють вимоги, які виходять далеко за межі контролю над окупованими територіями. Наприклад, заступник голови комітету з оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов 14 лютого заявив, що Росія "не задовольниться" лише передачею Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Високопоставлені кремлівські чиновники нещодавно також заявили, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до Росії, маючи на увазі, що Росія буде задоволена лише Україною, очолюваною проросійським урядом, який реалізує проросійську політику", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають таки заяви з Москви стратегічною метою Кремля, а саме домогтися політичного контролю над Україною, а не лише територіальних поступок. Водночас російські чиновники продовжують відкидати надання Україні суттєвих західних гарантій безпеки.

14 лютого державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо припинення війни "звузилися до найскладніших питань". За його словами, у Вашингтоні не впевнені, чи серйозно Москва налаштована завершити війну, а також які саме умови Росія вважає прийнятними. В ISW наголошують, якщо Кремль не зможе досягти своїх цілей дипломатичним шляхом, то Росія продовжить спроби реалізувати їх військовими методами.

