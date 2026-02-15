Зеленський остаточно пояснив, чому Росія проти іноземних військ в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія виступає проти перебування іноземних військових контингентів в Україні, оскільки це не відповідає планам Москви щодо продовження агресії. На думку Зеленського російський диктатор Володимир Путін хоче знову напасти на Україну в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський 14 лютого під час спілкування з медіа на Мюнхенській конференції з безпеки озвучив позицію Києва та Москви щодо іноземних військ в Україні.

"Звичайно, ми підтримуємо цю ідею розгортання військ Коаліції охочих, звичайно, Росія проти цієї ідеї. Звичайно, коли ми спілкуємося з США, вони кажуть, що Росія проти, але вони не будуть проводити атаку на вас. Але моє питання полягає в тому, що якщо вони не хочуть продовжувати війну, чи вторгатися на територію країни, чому партнери мають боятися росіян?", — сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін прагне залишити собі можливість повернутися, адже "має це десь у своїх думках", тому й чинить тиск на міжнародні ініціативи.

"Якщо вони не збираються вторгатися, звідки це побоювання?", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих, де представники Європи та США обговорили можливе розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. За підсумками переговорів Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо участі військових у миротворчих функціях. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж може відправити "кілька тисяч" солдатів.

